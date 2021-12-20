Офіційно розлучена: Саша Бо та Ігор Пустовіт оформили розлучення

Саша Бо та Ігор Пустовіт розлучилися / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit
Не днями Ігор Пустовіт заявив про те, що йому та Саші Бо вдалося налагодити спілкування, але тільки щодо дітей . А сьогодні стало відомо, що подружжя офіційно розлучилося.
Про те, що блогери більше не є подружньою парою за законом, повідомила Саша Бо у своєму Instagram -акаунті.
У своїх Instastories дівчина попросила шанувальників привітати її із довгоочікуваним оформленням розлучення. А у профілі щаслива Саша поділилася фото у вечірній сукні.
Шанувальники Саші поспішили привітати дівчину з такою важливою для неї подією і побажали успіхів у особистому житті.
- "Вітаю! І собі цього ж бажаю!"
- "Мої вітання. Щастя у новому житті"
- "Вітаю"
- "Мої вітання, невже це сталося"
- "Жінка радіє двічі у житті: 1. Коли жениться. 2. Коли розлучається"
Крім того, Бо знову натякнула фолловерам на нові стосунки. Дівчина виставила фото із авто, де на її коліні лежить рука загадкового незнайомця. Однак підписники припускають, що у Саші роман зі стоматологом Платоном Тарнавським.
До речі, Пустовіт розлучення поки що не коментував. Колишнього чоловіка Саші теж підозрюють у нових стосунках із блогером Софією Стужук. Нещодавно подруга Бо виставила ніжні фото з Пустовітом під час відпочинку у Буковелі.