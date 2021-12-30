Ольга Бузова зізналась, чому не може знайти чоловіка: "Не хочу, щоб мною хвалилися"

Ольга Бузова поділилася своїм поглядом на ідеальні стосунки. / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, яка днями помахала середнім пальцем перед камерою, зізнається, що зараз їй вкрай важко знайти люблячого бойфренда. Телеведуча нарікає на те, що в сучасному світі не залишилося гідних чоловіків.

Окрім того, знаменитість каже, що й статистика вже не на її користь.

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На дев'ять дівчат всього п'ять хлопців, а то й взагалі їх немає, – ділиться Оля, повідомляє "Собеседник".

Відомо, що Бузова пройшла через безліч болючих розлучень, і у свої 35 років залишилася самотньою. Зірка пояснила, що гіркий досвід навчив її тому, що не можна дозволяти залицяльникам користуватися своїм ім'ям та статусом.

У майбутньому я не хотіла б, щоб мій чоловік мною хвалився, публікував мене на своїй сторінці в Мережі. Хочу, щоб він любив Олю, а не зірку, — загадує артистка.

Нагадаємо, у 2012 році Ольга Бузова вийшла заміж за футболіста Дмитра Тарасова. Втім, через чотири роки шлюб розпався. Телеведуча звинувачувала чоловіка у зрадах. Цього року екс-пара вперше зустрілася через п'ять років після розлучення і Бузова вже встигла принизити колишнього.

Ольга Бузова та Дмитро Тарасов вперше зустрілися на світському заході після розлучення / Фото: instagram.com/buzova86

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Згодом зірка намагалася будувати стосунки із блогером Давою. Бузова зізнавалася, що повністю вкладалася у цей роман, проте невдовзі відчула щось недобре. У парочки виникали частенько сварки, скандали та взаємні закиди. Телеведуча припускає, що її екскоханий мав "зірковий статус артистки".

Ольга Бузова з коханим Давидом / Фото: Instagram

А от сама Дава в одному з інтерв'ю заявив, що Оля докоряла, що він більше займається кар'єрою, аніж стосунками і в один день вони розійшлися. Згодом, за словами блогера, Бузова просила його повернутися, але він відмовився возз'єднуватися після публічних образ.

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Зараз про особисте життя Ольги Бузової нічого не відомо, хоч іноді вона натякає, що в неї є таємний шанувальник.