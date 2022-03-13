Ольга Бузова відлетіла з Росії в Емірати, але обіцяла повернутися

Оля Бузова втекла з РФ до Еміратів / Фото: instagram.com/buzova86

Зірки масово їдуть з Росії після оголошених санкцій і всі в один голос кажуть, що вони це давно запланували. Наприклад, Алла Пугачова наїхала на священника, який звинуватив її в еміграції, і повідомила, що це був спланований тур.

Перечекати лихоліття, а заразом і поніжитися на сонечку вирішила Ольга Бузова. Наразі співачка в ОАЕ. Деталями своєї поїздки Бузова поділилася в Instagram, поки є така можливість.

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Одразу Ольга стала ділитися зі своїми шанувальниками невигадливими історіями про те, як давно вона не бачила моря. Але ж ми пам'ятаємо, що нещодавно Оля була в Африці, де її побачили з кругленьким животом.

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Випередивши розпитування шанувальників про свою "втечу", Бузова зняла сториз, де повідомила, що планує незабаром повернутися в Росію.

Думки впорядкую – і в Москву, – написала співачка.

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До речі, раніше Сергій Сосєдов запропонував "вигнати" Пугачову та Галкіна з їхнього замку та "націоналізувати" його .

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Також повідомляли, що Максима Галкіна та інших російських артистів, які засудили війну в Україні, хочуть позбавити нагород та звань.

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