Ольга Бузова у пікантній білизні показа свою фігуру: Це для тих, хто називав мене вгодованою

Ольга Бузова показала своє тіло у прозорому боді та панчохах. / Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова постійно перебуває в центрі уваги: то її хейтять за фотошоп, то за вокал, а це вже дійшло до фігури.
Фоловери зазначають, що Ольга Бузова останнім часом трохи погладшала. Власне це і стало приводом для бурхливих обговорень її постаті в Мережі:
- Ви так погладшали, що тепер схожі на Лоліту.
- Який пухляш.
- Це вже не Бузова, це Арбузова
- Яка вгодована стала
Втім, артистка не стала мовчати і вирішила довести підписника в Instagram, що вони буцімто помиляються і з фігурою у неї все гаразд.
Для цього Бузова з'явилась в Instastories "у всій красі". Зірка вдягнула панчохи та прозоре боді-танга і сексуальний халатик, який вона неочікувано зняла та показала себе з усіх боків. Особливо вона зробила акцент....на сідницях.
Це відео для тих, хто мене називав вгодованою. Ну, де ж я вгодована? Подивіться, які шикарні сідниці! – заявила Ольга.
Нещодавно телеведуча розповіла про проблеми зі здоров'ям та про вимушену госпіталізацію. Зірка змушена була лягти в клініку через травму руки.
Також раніше молодша сестра Ольги Бузової – Анна заявила, що красивою її вважають лише завдяки фільтрам і показала, як виглядає без ретуші.