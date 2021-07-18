Сумська в Єгипті влаштувала "райський" ранок Борисюку в його 58-річчя: Усім би так! (Відео)

Ольга Сумська влаштувала сюрприз Віталію Борисюку в день народження / Фото: instagram.com/olgasumska
Народна артистка України Ольга Сумська, яка раніше показала себе в 16 років, підготувала гарний сніданок біля басейну своєму чоловікові Віталію Борисюку в день його народження. Сьогодні, 18 липня, артисту виповнюється 58 років.
Останнім часом зірки все частіше показують своє життя без фільтрів і прикрашання. Навіть Ольга Сумська нерідко знімається для соцмереж без макіяжу. На підтвердження трансформації індустрії краси дивіться, як українки не бояться показати свою природну красу.
Серією фото і відео Ольга Сумська поділилася із шанувальниками у своєму Instagram-акаунті. Акторка зняла, як Віталій Борисюк виходить з їхнього номеру в готелі преміум-класу Rixos Premium Magawish і з подивом бачить накритий стіл і сніданок на таці біля басейну. Там же його зустріли сім'я й офіціанти.
З днем народження, коханий! Будь щасливий, наш рідний! Найяскравіший, святковий день почався в райському місці, – написала Ольга Сумська.
На фото щасливі Віталій Борисюк та Ольга Сумська, одягнені в білі махрові халати, позували з келихами шампанського.
Ольга Сумська та Віталій Борисюк вирушили до Єгипту з їхньою молодшою донькою Ганною.
Дивіться інтерв'ю Ганни Борисюк про знущання в школі та акторську кар'єру:
Раніше Ольга Сумська поділилася селфі з молодшою дочкою Ганною.