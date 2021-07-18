Сумська в Єгипті влаштувала "райський" ранок Борисюку в його 58-річчя: Усім би так! (Відео)

У соцмережі українська акторка Ольга Сумська опублікувала серію яскравих фото і відео зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Зірка влаштувала своєму коханому сюрприз

Ольга Сумська влаштувала сюрприз Віталію Борисюку в день народження / Фото: instagram.com/olgasumska

Народна артистка України Ольга Сумська, яка раніше показала себе в 16 років, підготувала гарний сніданок біля басейну своєму чоловікові Віталію Борисюку в день його народження. Сьогодні, 18 липня, артисту виповнюється 58 років.

Останнім часом зірки все частіше показують своє життя без фільтрів і прикрашання. Навіть Ольга Сумська нерідко знімається для соцмереж без макіяжу. На підтвердження трансформації індустрії краси дивіться, як українки не бояться показати свою природну красу.

Серією фото і відео Ольга Сумська поділилася із шанувальниками у своєму Instagram-акаунті. Акторка зняла, як Віталій Борисюк виходить з їхнього номеру в готелі преміум-класу Rixos Premium Magawish і з подивом бачить накритий стіл і сніданок на таці біля басейну. Там же його зустріли сім'я й офіціанти.

З днем народження, коханий! Будь щасливий, наш рідний! Найяскравіший, святковий день почався в райському місці, – написала Ольга Сумська.

На фото щасливі Віталій Борисюк та Ольга Сумська, одягнені в білі махрові халати, позували з келихами шампанського.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк вирушили до Єгипту з їхньою молодшою донькою Ганною.

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