OLL.TV уклав контракт із Warner Bros

Тепер прем'єри одразу після кінотеатрів можна буде подивитися на OLL.TV / Фото: прес-служба

Українська стрімінгова платформа OLL.TV уклала контракт з однією з найбільших кіностудій світу Warner Bros. Тепер користувачі сервісу зможуть дивитися всі актуальні кінопрем'єри, а також фільми з великої відеотеки компанії.

Вже сьогодні на платформі з'явились останні хіти Warner Bros. – "Матриця", "Дюна", "Множинні святі Ньюарка", "Король Річард" та "Загін самогубців-2". Будуть і фільми, які нещодавно гриміли, такі як "Джокер" і "Дюнкерк", і вічна класика – від "Інтерстеллара" та "Володаря кілець" до "Божевільного Макса", "Шерлока Холмса" та "Великого Гетсбі".

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Нагадаємо, що у 2021 році такий самий контракт OLL.TV підписали з іншим світовим кіномонстром – компанією Paramount Pictures.

"Прем'єри відразу після кінотеатрів – частина стратегії OLL.TV, спрямованої на максимальне задоволення попиту користувача. Враховуючи непередбачуваність пандемії та дії піратських сайтів (до речі, в переважній більшості це російські ресурси), наше природне бажання – максимально швидко, якісно та легально дати жителям нашої країни доступ до світового та українського контенту, який має найбільший попит", – коментує контент-директор OLL.TV.

Раніше ми розповідали, що на OLL.TV можна подивитися "Позолочене століття".