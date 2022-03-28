Оля Полякова готує іменні вітання для лікарів, рятувальників та військових

Оля Полякова записуватиме відеовітання для військових, лікарів та рятувальників / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська виконавиця Оля Полякова, яка раніше емоційно закликала народ Білорусі не вплутуватися у війну з Україною, готує новий благодійний проєкт.

Співачка вирішила щодня записувати іменні вітання з днем народження для українців, які захищають нашу країну по всіх напрямках: бійців ЗСУ та тероборони, медиків, волонтерів та рятувальників. Така ініціатива Полякової спрямована на те, щоб підняти настрій та бойовий дух українців у період війни.

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Будь-який бажаючий зможе залишити заявку та отримати привітання для своїх близьких та рідних у відеоформаті. Про проєкт Оля повідомила у своєму Instagram і також запросила інших українських зірок приєднатися до цієї ініціативи.

Багато шанувальників Полякової підтримали ідею співачки та подякували їй за такий внесок у перемогу:

"Яка гарна ідея"

"Ой, як здорово"

"Розумничка, класна ідея!"

Скріншот: Instagram

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