Оля Полякова розповіла, як чоловік вплинув на її життя: Він мене кружляв та вішав на мене бантики

Оля Полякова поділилася подробицями особистого життя. / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, яка розповіла, як і де відзначатиме новорічні свята, перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Поляковим вже 17 років. Артистка зізнається, що коли вона вийшла заміж, то стала почуватися по-справжньому щасливою жінкою.

Я дійсно почуваюся щасливою людиною і почала давно відчувати це почуття. А почалося це, коли я вийшла заміж за Вадика. Спочатку він мене кружляв, вішав на мене бантики та робив мені стан тепла. Потім у мене народилися діти, і це було феєрично. Потім у мене пішла вгору кар'єра, що дуже наповнює, – розповіла Полякова в інтерв'ю Viva.

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Ба більше, співачка ділиться, що сьогодні їй нема на що жалітися. За її словами, вона намагається ставати ще щасливішою щодня.

Немає жодного об'єктивного поняття щастя, воно лише у нашій голові. Якщо розвивати це відчуття, хвалячи себе за досягнення, можна стати розслабленою, спокійною та радісною. І продовжувати так само радісно жити, а не весь час з розлюченим обличчям бігти кудись, дертися, підкорювати уявні вершини, – додала виконавиця.

Що відомо про чоловіка Олі Полякової

Відомо, що Вадим Поляков – фінансист. Оля вийшла за нього заміж у 2004 році та народила в шлюбі двох дочок – Машу та Алісу. Раніше співачка розповідала, що її обранець завжди добре заробляв, а вона витрачала гроші.

Так, на кошти Вадима, незважаючи на фінансову кризу, Оля знімала кліпи та записувала пісні.

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Талановита жінка може зробити з мільярдера – мільйонера. Та я пішла далі. Я зробила з мільйонера просто хорошу людину. Коли це сталося, це було складно, – зізналася артистка у YouTube-шоу "Дорослі дівчатка".

Раніше Оля Полякова поділилася в Мережі рідкісними фото з чоловіком та доньками. Артистка разом із сім'єю літала у відпустку на Мальдіви, де проводила час в окремих апартаментах з басейном та на березі океану.