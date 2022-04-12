Оля Полякова заспівала зворушливу Колискову для України та показала жахи війни

Оля Полякова заспівала Колискову для України / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Незважаючи на блокування Instagram-акаунта Олі Полякової, співачка продовжує розповідати інформацію про війну усіма світами та ділитися з шанувальниками своєю творчістю.

Українська виконавиця записала дуже ніжну та зворушливу пісню "Колискова мелодія України". У кліпі співачка розповіла про війну в Україні та показала жахливий військові хроніки. Пробирає до мурашок!

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Коли мені прислали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її. Вона викликає образи діточок зі всіх куточків держави, які досі переживають бомбардування у підвалах, прокидаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але кінцевий сенс пісні в тому, що навіть у найважчі миті ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу, – розповіла про нову пісню Полякова.

В основі ніжної музичної композиції Олі лягла відома мелодія українського композитора Мирослава Скорика з кінофільму "Високий перевал".

Раніше Оля Полякова заспівала гімн України перед футбольним матчем у Греції.

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