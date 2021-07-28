Оля Полякова заступилася за доньку, але фанати стали обговорювати її силікон в грудях

Оля Полякова знову заступилася за свою дочку Машу, яку захейтили через пісні з матюками / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/mashapolyakova
В Instagram Оля Полякова знову підтримала свою дочку Машу, написавши, що завжди буде на її боці. Співачка опублікувала фото, на якому вона позує в купальнику і супроводила його довгим текстом на підтримку дочки.
Багато людей писали Марії, що, мовляв, в такому віці рано виконувати такі пісні. У відповідь дівчина звинуватила всіх в ейджизмі (дискримінація на підставі віку людини). Оля процитувала дочку і похвалила її за сміливість.
"У 15 рано, в 50 пізно... А коли не рано і не пізно? Коли можна бути самим собою?" Спасибі, Машо, що не боїшся. Пробувати, помилятися, сперечатися, доводити, бунтарити. Ставити запитання, які можуть зустріти неприйняття, – пише Полякова.
Оля також підкреслила, що її пост не про Марію, а скоріше про дорослих, які бояться бути засудженими і робити те, що дійсно хочуть. Незважаючи на посил Полякової, багато хто, схоже, навіть не прочитав текст, а звернув увагу на фігуру Олі на фото. Підписники стали обговорювати її "силікон в грудях":
- Ой, який жахливий силікон, поганий ракурс для фото.
- Фігура реально шикарна. Але груди робив рукожопий хірург.
- Я люблю Олю, але силікон є, і в цьому немає нічого поганого. Я б теж зробила.
- Який прекрасний силікон.
Нагадаємо, Маша Полякова виконала пісню з матами.
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