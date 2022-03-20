"Він захищав свою країну": принц Гаррі втратив товариша, який воював за Україну

Принц Гаррі вшанував пам'ять учасника Invictus Games та ветерана АТО, який загинув у війні з російськими окупантами / Фото: Twitter

Ветеран АТО та учасник Invictus Games, заснованих принцом Гаррі, – Сергій Карайван – загинув в Україні. Він брав участь у боях із російськими окупантами.

Про смерть Сергія повідомляється в Twitter-акаунті фонду Invictus Games:

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На жаль фонд Invictus Games повідомляє, що член української спільноти Invictus Games загинув під час російського вторгнення в Україну. Сергій Карайван, колишній учасник випробувань Invictus Games та Warrior Games для збірної України, загинув у бою 13 березня 2022 року.

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На офіційному сайті фонду принца Гаррі та Меган Маркл Archewell також є повідомлення про загибель українця:

Нам тяжко на серці, усвідомлюючи недавню втрату, члена нашої ком'юніті ветеранів. Він загинув, боронячи свою країну.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів із закликом допомогти Україні.

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