Онкологія чи недоліки професії? Що відбувається з Андрієм Малаховим і куди поділося його волосся

Андрій Малахов змінюється на очах - шанувальники ведучого б'ють на сполох / Фото: YouTube, instagram.com/malakhov007

Нещодавно зірці росТВ виповнилося 50 років. З цього приводу ми зібрали рідкісні архівні світлини Андрія Малахова від початку його кар'єри на телебаченні до сьогодні.

Водночас у Мережі обговорюють зміни у зовнішності ведучого. Останнім часом Малахов набрав у вазі, до того ж його обличчя, як зазначають деякі видання, "виглядає опухлим".

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Збентежило глядачів і те, що Андрій носить перуку – це очевидно, якщо порівняти шоумена на цих двух світлинах.

Андрій Малахов змінився до невпізнання / Фото: instagram.com/malakhov007

Малахов хворий?

Перше, з чим пов'язують такий вигляд Андрія Малахова – онкологія. У коментарях з його фото підписники сперечаються – хворий ведущий чи це вікові зміни.

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"Вік, випадає волосся", "Може стрижка не була успішною" , – гадають фоловери Малахова у Instagram.

Андрій Малахов налякав шанувальників зовнішнім виглядом / Фото: instagram.com/malakhov007

Не соромляться підписники висувати припущення і про хіміотерапію: "Моя клієнтка працює на телебаченні, каже, у нього онкологія...".

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Ведучого постійно засипають питаннями, але він їх ігнорує:

"Андрію, що у вас з обличчям і з зачіскою постійно? Поправилися? А з волоссям що?"

"Якийсь він не природний"

"Погладшав Андрій"

Скріншот: instagram.com/malakhov007

Усьому виною часті укладки

Є припущення, що Андрій Малахов використовує перуку, тому що його волосся пошкоджене через частий вплив засобів для стайлінгу. А зірковий стиліст Олена Довженко думає, що ведущий просто не встигає привести себе до ладу перед ефірами.

Складається враження, що відомий ведучий не завжди має можливість користуватися послугами стиліста та надягає перуку. Припускаю через відсутність часу перед зйомкою, – цитує Довженко КП.

Як зараз виглядає Андрій Малахов / Фото: instagram.com/malakhov007

Нерви та вік

Цікаво, що ще восени минулого року (на фото нижче) зовнішній вигляд Андрія Малахова не викликав занепокоєння. Але зміни відбулися дуже швидко – вже у грудні, коли в Мережі почали писати про перуку.

Андрій Малахов восени 2021 року / Фото: instagram.com/malakhov007

Малахов вже 30 років працює на телебаченні, а 2021 рік був для нього не менш насиченим. За словами телеведучого, він навіть не помітив, як минув час.

Постійні ефіри, зйомки різних шоу, тривожна ситуація у світі – все це не могло не позначитися на публічній людині. І хоча Андрій Малахов у свої 50 намагається зберігати позитив, виглядає він уже не так, як раніше.

Нещодавно відомий російський продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Андрія Малахова.