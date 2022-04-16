ONUKA з оркестром виступила на Київському вокзалі: вас пробере до мурашок!

Виступ ONUKA треба побачити кожному / Фото: instagram.com/onukaofficial

Українські артисти зараз кожен на своєму місці намагається робити все для наближення перемоги над російськими окупантами: хтось зі зброєю в руках, хтось за допомогою волонтерства, благодійних зборів та концертів, які тепер є необхідною складовою для підтримки бойового духу. І зараз у всіх на вустах нереально душевний виступ ONUKA.

Артистка разом із оркестром народних інструментів заспівала в залі очікування Київського залізничного вокзалу, у місці, яке стало тимчасовим притулком для тих, хто змушений залишати свої будинки через війну. ONUKA в Instagram зізналася, що було непросто зібратися, але вона вкотре зрозуміла, що українці – сильний і сміливий народ, який незабаром отримає перемогу.

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Нещодавно мала честь зіграти з НАОНІ в залі очікування Київського центрального залізничного вокзалу. Виступ проводився для підтримки духу людей в ці буремні миті. Напевно, під час гри я змогла відчути все, що не давала собі осмислити з 24 лютого. Ледь дограла, і це чутно. Але я і в черговий раз зрозуміла, що нас не подолати і дух наш незламний. І це не патетика. Це практика. Ми ❤️. Все буде Україна.

- написала Ната Жижченко в соцмережі.

Рекомендуємо побачити виступ ONUKA із оркестром.

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