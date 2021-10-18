Знову війна? Ексдружина Павліка заявила, що Реп'яхова хоче вигнати її з квартири

Колишня дружина Віктора Павліка заявила, що співак виганяє її з квартири / Фото: Facebook, instagram.com/viktorpavlik

Стосунки між Лорою Созаєвою і молодою дружиною Віктора Павліка, м'яко кажучи, натягнуті. Цього разу між трійцею виникло квартирне питання.

Деякий час назад Віктор Павлік обіцяв своїй колишній дружині Лорі виплатити гроші за квартиру, куплену в кредит, в якій і проживає Созаєва. Зараз жінка розповіла, що її виганяють з житла.

Реклама

Вона отримала повідомлення від екса, який заявив, що більше не може витрачатися на квартиру і її потрібно продати. Незабаром Созаєвій пройшов лист від Катерини Реп'яхової, яка була більш багатослівною.

Два дні тому Віктор надіслав повідомлення, що платити більше не може і квартиру треба продавати. Він не приїхав, не подивився мені в очі, не поговорив, а просто прислав смс. Наступного ранку, в 7 ранку Катерина Репяхова надсилає мені смс такого змісту, – написала Лора Созаєва у Facebook, де й опублікувала те саме повідомлення.

Катерина Реп'яхова в тексті підкреслила, що колишній дружині Віктора необхідно бути більш самодостатньою і платити за її квартиру ніхто не буде.

Реклама

Версія Катерини Реп'яхової

Трохи пізніше дружина Віктора Павліка вийшла в прямий ефір у себе в Instagram і ще раз прокоментувала ситуацію. За словами Реп'яхової, колишня дружина не дає їм життя вже багато років.

Коли був живий Паша (син Павліка і Созаєвої), вона мала моральне право претендувати на все. Минув рік після смерті Паші, мені здається, саме час, щоб кожен ставав самостійним і жив окремо. Моя головна мрія у житті – сепаруватися від цієї людини. Поки що ця людина є в нашому житті. Мені здається, це неправильно, мені здається, що ми з Віктором робимо їй ведмежу послугу тим, що більшу частину її фінансових питань покриває наша сім'я, – сказала Катерина Реп'яхова.

Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Реклама

Молода дружина Павліка докладніше розповіла про кредит співака, який він виплачує не перший рік. При цьому Катерина Репяхова нагадала, що вони з Віктором Павліком живуть на зйомній квартирі.

Віктор всі ці роки виплачує божевільний кредит, який він узяв на 18 років, коли курс був 8 гривень за один долар. Він уже 500 тисяч доларів виплатив, притому що квартира коштує 200 тисяч доларів. Ще йому потрібно виплатити 200 тисяч долларів, – поділилася дружина артиста.

За словами Реп'яхової, зараз вона оплачує комунальні послуги в квартирі Созаєвої. Такий стан речей нинішню дружину співака не влаштовує.

Питання не в грошах, а в тому, що потрібно все-таки розраховувати на себе. Ми не багаті. Ми не можемо і їй закрити фінансові питання, і собі, – сказала Катерина.

Реп'яхова пропонувала колишній дружині співака вирішити питання мирно.

Ми запропонували, що знаходимо покупця, закриваємо кредит, там залишається сума, ми додаємо свої і віддаємо їй 100 тисяч долларов. І вона сама ними розпоряджається, як хоче. Природно, вона не хоче вирішувати мирним шляхом. Звичайно, у неї радіє душа, коли гроші йдуть з нашої родини. Їй не так квартира потрібна, як розуміння, що Віктор енну суму грошей забирає з нашої родини, – поділилася своєю думкою Катерина.

Інші новини про зірок: