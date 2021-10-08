Орбакайте розчулила Мережу новим фото з Пугачовою: Які гарні

Алла Пугачова відвідала презентацію парфумів Крістіни Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k
Зараз для Алли Борисівни сім'я на першому місці . Співачка не могла пропустити таку важливу подію для старшої дочки Крістіни Орбакайте як запуск свого парфуму. У себе в Instagram Крістіна опублікувала фото з заходу.
Примадонна з'явилася на публіці в чорному, хизуючись елегантним капелюшком, на її обличчі були чорні окуляри. Крістіна Орбакайте вибрала ніжно-рожеву сукню.
Шанувальники вітали Крістіну з виходом нового парфуму і зазначали, що раді бачити доньку і маму разом.
- "Крістіна, які ж ви з мамою красиві!"
- "Найкрасивіші і улюблені"
- "Супер красиво! І Крістіна і Алла – красуні""
Алла Пугачова у себе Instagram зізналася, що дуже пишається донькою . А також поділилася кадрами з заходу.
Я просто вражена своєю дочкою. Крістіна в усьому унікальна, вона завжди дивує мене. І стилем, і вмінням одягатися. У всьому хороша – і на сцені, і в житті. І ось тепер, будь ласка, випустила новий парфум, – розповіла співачка.
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