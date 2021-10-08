Орбакайте розчулила Мережу новим фото з Пугачовою: Які гарні

Алла Пугачова відвідала презентацію парфумів Крістіни Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Зараз для Алли Борисівни сім'я на першому місці . Співачка не могла пропустити таку важливу подію для старшої дочки Крістіни Орбакайте як запуск свого парфуму. У себе в Instagram Крістіна опублікувала фото з заходу.

Примадонна з'явилася на публіці в чорному, хизуючись елегантним капелюшком, на її обличчі були чорні окуляри. Крістіна Орбакайте вибрала ніжно-рожеву сукню.

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Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Шанувальники вітали Крістіну з виходом нового парфуму і зазначали, що раді бачити доньку і маму разом.

"Крістіна, які ж ви з мамою красиві!"

"Найкрасивіші і улюблені"

"Супер красиво! І Крістіна і Алла – красуні""

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Алла Пугачова у себе Instagram зізналася, що дуже пишається донькою . А також поділилася кадрами з заходу.

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Я просто вражена своєю дочкою. Крістіна в усьому унікальна, вона завжди дивує мене. І стилем, і вмінням одягатися. У всьому хороша – і на сцені, і в житті. І ось тепер, будь ласка, випустила новий парфум, – розповіла співачка.

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