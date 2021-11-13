Осадча з глибоким декольте спровокувала палкі суперечки в Мережі: Анероксія чи ракурс не той?

Телеведуча налякала худорлявістю своїх фоловерів. / Фото: instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча, яка нещодавно втретє стала мамою, опублікувала два знімки, на яких позує у в'язаній чорній сукні по фігурі з глибоким декольте зі своєї нової колекції, створеної разом з українським дизайнером Андре Таном.
Свій образ зірка доповнила прикрасами. Також Катерина нанесла легкий мейк та розпустила волосся.
Відзначимо, фігура Каті досить швидко відновилася після пологів – зірка виглядає неймовірною.
До речі, ведуча опублікувала одне фото кольорове, а інше – чорно-біле. Так, вона порадилася з фанами, яка світлина все-таки краща.
Зіркові друзі ведучої позитивно оцінили ефектний образ Осадчої. Зокрема, Потап написав, що Катя "схожа на акторку американську", а Віталій Козловський заявив: "Бомбічна".
Здавалось би нові фото в Instagram Катерини виглядають естетично та гармонійно, але прихильники оцінили їх по-іншому.
Деякі з фоловерів зауважили, що зірка надто сильно схудла і вибрала ракурси невдалі, інші схвалили образ і позування ведучої:
- Якщо цікавить думка пересічного гортача стрічки, то фото невдале, ніби живіт болить, а ч/б декольте геть невдало виглядає, Ви розкішна жінка, і ці фото не дуже((
- Навіщо себе так засушувати?
- Кістки наче світяться, вам так не здається?!)чи може ракурс не той.
- Жах, а груди де.
- По чорно-білому фото можна поставити діагноз-анорексія.
- Фото прекрасні, дуже гарно виглядаєте.
- Бомбічна
- Вау!
Нагадаємо, Осадча заміжня за своїм колегою Юрієм Горбуновим. У пари є син Іван, який народився 2017 року. 19 серпня цього року у подружжя народився другий син Данило.
Також в Осадчої ще є старший син Ілля від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком. Йому 19 років і цьогоріч він закінчив школу. Нині живе та навчається в США.
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