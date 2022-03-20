Оскароносний актор Хав'єр Бардем вийшов на мітинг проти російської воєнної агресії

Хав'єр Бардем вийшов на мітинг проти Росії / Фото: Getty Images

Весь світ продовжує підтримувати Україну. Щодня у різних куточках світу люди виходять на мітинги проти російської агресії. Підтримують український народ і зірки. Наприклад, Бенедикт Камбербетч та співачка Шер запропонували біженцям влаштуватися в їхніх будинках.

На протест в Іспанії вийшов і оскароносний іспанський актор Хав'єр Бардем, відомий за фільмом "Вікі Крістіна Барселона" та "Привиди Гої".

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Разом із сотнями іспанців та небайдужих людей актор прийшов до російського посольства в Мадриді, щоб висловитися проти війни в Україні.

Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження воєнних дій російської федерації проти України, – заявив Бардем.

Більше про тих, хто підтримав Україну, яка бореться з рашистами, ви можете прочитати далі.

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Попри все, ми віримо в наших захисників і перемогу над рашизмом. Все буде Україна!

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