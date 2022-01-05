Від Меріл Стріп до Барбри Стрейзанд: топ-рекордсменів Золотого глобуса

Рекордсмени "Золотого глобуса". / Фото: Getty Images

Вже 9 січня у Лос-Анджелесі голлівудські селебретіс боротимуться за кінонагороди. Раніше ми розповідали вам про топ-5 головних фільмів "Золотого глобуса-2022", а тепер вирішили згадати найномінованіших зірок та фільмів за всю історію премії. Зазначимо, що це чудова нагода не лише порадіти чиїмось досягненням, а й переглянути всі згадані проєкти.

Еліа Казан

Еліа Казан. / Фото: Getty Images

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Американський режисер – це справжня сенсація "Золотого глобуса". Він максимальні чотири рази перемагав у номінації "Найкращий режисер". Творець отримав нагороди за такі кінороботи: "Джентльменська угода", "У порту", ​​"Лялечка" та "Америка, Америка". На одну статуетку від Казана відстають інші відомі режисери – Клінт Іствуд, Мартін Скорсезе та Олівер Стоун.

Меріл Стріп

Меріл Стріп. / Фото: Скріншот з YouTube

Ви лише уявіть, гранд-дама світового кінематографу понад 25 разів номінувалась на престижну премію! Вона є володаркою рекордних дев'яти нагород. П'ять статуеток Меріл отримала у категорії "Найкраща головна роль" – "Жінка французького лейтенанта", "Вибір Софі", "Диявол носить Prada", "Джулі та Джулія", "Залізна леді". Ще дві нагороди акторка отримала за другорядні ролі – "Крамер проти Крамера", "Адаптація". Одну нагороду Стріп вручили за видатні заслуги в кінематографі і ще одну – за участь у міні-серіалі "Ангели в Америці".

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Джек Ніколсон

Джек Ніколсон. / Фото: Скріншот з YouTube

Харизматичний актор не далеко перебуває від Меріл Стріп у списку рекордсменів "Золотого глобуса". На рахунку Джека п'ять статуеток за "Найкращу головну роль" у фільмах: "Китайський квартал", "Пролітаючи над гніздом зозулі", "Честь сім'ї Пріцці", "Краще не буває", "Про Шмідта". Ще одну нагороду Ніколсон отримав за другорядну роль у "Мові ніжності".

Керол Бернетт

Керол Бернетт. / Фото: Скріншот з YouTube

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Знаменита акторка та комедіантка отримала п'ять нагород "Золотого глобуса" за головну роль у своєму ж ситкомі "Шоу Керол Бернетт", який виходив у ефір з 1960-х до 1970-х. Тоді це було приголомшливе шоу, яке поєднувало у собі стилі комедії та мюзиклу. Ба більше, жінка у комедії – це було щось фантастичне! Проєкт повністю було зроблено за ідеями Керол, яка не лише пародіювала життєві ситуації, а й виступала як співачка у кожному з епізодів, часто нарівні з такими запрошеними зірками як Люсіль Болл, Лайза Мінеллі та інші.

Алан Алда

Алан Алда / Фото: Getty Images

Актору вдалося отримати рекордні шість статуеток за роботу над військово-медичним серіалом "МЕШ", що виходив з 1972 до 1983 року. Алан там зіграв головну роль хірурга Бенджаміна Пірса. Саме Алда запропонував творцям серіалу показати, що війна – це зло. Також він попросив вписати у свій контракт, щоб хоча б одна сцена в кожному епізоді була серйозною.

Алан Менкен

Алан Менкен. / Фото: Instagram

Видатний композитор отримав сім глобусів за свою кар'єру. Він прославився піснями та музикою до диснеївських анімацій "Русалочка", "Красуня і чудовисько", "Алладін", "Покахонтас" та інші.

Барбра Стрейзанд

Барбра Стрейзанд. / Фото: Getty Images

Зірка отримала найбільшу кількість персональних нагород. У її колекції дев'ять статуеток, серед яких нагороди за акторську гру, музику, роботу продюсера та почесні статуетки. Так, Барбара отримала нагороду за роботу у фільмах "Смішне дівчисько", "Зірка родилась" та "Йентл".

Серед фільмів рекордсменами є "Ла-ла Ленд" із сімома статуетками, "Пролітаючи над гніздом зозулі" – шість. Також п'ятиглобусний рекорд вдалось встановити фільмам "Історія кохання", "Хрещений батько", "Зірка народилась".

Раніше ми писали про топ-вбрання премії "Золотий глобус" за всю історію, від яких шаленіє кожен.