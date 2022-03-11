"Від страху посивів і поголився": рашист Тіматі позбавився бороди і нарвався на тролінг

Тіматі збрив бороду і нарвався на тролінг / Фото: instagram.com/timatiofficial

Спочатку путінолюб Тіматі накинувся на Макса Барських, який виступив на підтримку України та заборонив громадянам РФ слухати його пісні На захист Барських прийшов Потап, але й на його адресу Тіматі теж почав сипати невтішні висловлювання.

Після публічних перепалок Тіматі збрив бороду і своїм безглуздим виглядом здивував публіку в соцмережах.

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Скріншот: Instagram

У коментарях під публікаціями про Тіматі в Instagram багато хто пише, що він став виглядати ще гірше, а також порівняли з Філіпом Кіркоровим:

На Кіркорова схожий.

Може, від страху посивів і поголився, Україна ж виграє, а санкції і на цього упиря кремлівського...

Жах, на вигляд років 13.

Гидко, нудить від нього.

Користувачі Мережі затролили Тіматі / Фото: Instagram

Зазначимо, що Тіматі – не єдиний російський артист, який підтримує режим Путіна. Так, Діма Білан підтримав Росію, назвавши батьківщину "приголомшливою державою".

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Не дивно, що співак підтримує нинішню владу Росії, адже його продюсер Яна Рудковська та ще путіністка. Проте, як ми писали раніше, за свої слова Рудковській довелося поплатитись – в Мережу злили її особистий номер телефону та закидали гнівними СМС.