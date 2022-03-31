Отче наш, закрий нам долонями небо! Alyona Alyona та Jerry Heil записали пронизливий дует

Alyona Alyona та Jerry Heil вперше записали спільний дует / Фото: Instagram

Війна кардинально змінила життя українців, але ми продовжуємо вірити у краще та не втрачаємо надію. І в цьому нам допомагає музика. Багато українських виконавців вже записали пісні про війну від яких мурашки по шкірі, ці композиції сайт "Сьогодні" зібрав у одну добірку.

Свою "Молитву" записали Alyona Alyona та Jerry Heil. Для виконавиць це перший спільний дует, і він вийшов дуже проникливим.

Реклама

З 24 лютого моє життя змінилося безповоротно та назавжди. Я залишила свій основний вид діяльності, з головою пішла в інформаційне поле бою та волонтерство. Творчість усередині мене згасла, проте, я все ж таки іноді пишу вірші, – поділилася Alyona Alyona.

Композиція справді вийшла дуже особиста, бо виконавиці виклали її лише у своїх Telegram-каналах і вирішили не публікувати "Молитву" на стримінгових платформах.

Я вірю в силу молитви і людських голосів, коли молитву хором співають наші душі, Бог чує! – презентувала нову пісню Jerry Heil.

Раніше Андрій Хливнюк разом із лідером Pink Floyd Девідом Гілмором заінтригували фанатів. Шанувальники чекають на спільну композицію від музикантів.

Реклама

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!