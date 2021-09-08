Батько Брітні Спірс подав документи на відмову від опікунства

Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки / Фото: Getty Images

Хороші новини для Брітні Спірс! скоро співачка може знайти таку довгоочікувану свободу. Джеймі Спірс подав заяву до суду з проханням про припинення опікунства над своєю дочкою . Про це пише CNN.

Якщо пані Спірс хоче, щоб опікунство над нею було припинено, і вірить, що зможе впоратися з самостійним життям, пан Спірс вважає, що їй необхідно дати такий шанс, – сказано в документі.

Суд розгляне заяву на засіданні, яке заплановане на 29 вересня.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що батько Брітні Спірс хоче два мільйони доларів за відмову від опікунства.

Співачка перебувала під опікою батька 13 років / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

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