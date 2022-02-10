Батько Фріске пояснив, чому Заворотнюк довше за його дочку бореться з онкологією

Батько Жанни Фріске розповів, що Анастасії Заворотнюк вчасно зробили операцію / Фото: Instagram, скриншот

Нещодавно з'явилися подробиці про операцію Анастасії Заворотнюк . Володимир Фріске вважає, що акторка вчасно звернулася до лікарів.

Жанна була неоперабельна, а Заворотнюк вчасно зробили операцію У Жанни не могли дістати ракових клітин. Навіть променями. Пухлина проникла глибоко, – пояснив батько співачки в коментарі teleprogramma.pro

/ Фото: скриншот

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Батько Фріске радий, що популярній актрисі вдається боротися із тяжкою хворобою.

В неї маленька дитина. Її рідні молодці, що нікого до неї не підпускають. Вони оберігають її. Це, можливо, позитивно впливає на її здоров'я. Дай Боже, щоб вона довго жила і все в неї вийшло

Батько Жанни Фріске не з чуток знає, що таке коли у близької людини гліобластома – пухлина головного мозку. Його дочка кілька років боролася з онкологічним захворюванням, але хвороба виявилася сильнішою. Співачка померла у 2015 році. Після того, як стало відомо про діагноз Анастасії Заворотнюк, актрису часто порівнюють з Жанною Фріске.

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням . У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини.

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Після операції вона повернулася до Росії та продовжила лікування. Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. За останніми даними, актриса більшу частину часу проводить у візку в горизонтальному положенні. У неї частково паралізована права частина тіла.

Раніше до мережі потрапило перше фото Анастасії Заворотнюк після новини про хворобу. Дочка актриси не стала спростовувати, що на знімку мама.

/ Фото: kp.ru

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Раніше стало відомо, що чоловік Анастасії Заворотнюк не ладнає з дочкою актриси.