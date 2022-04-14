"Батько вперше за війну побачив посмішку своєї дитини": Позитив про те, як допомагає маленьким українцям

Позитив підтримує дітей-переселенців. / Фото: instagram.com/positiff

Багато зірок українського шоубізу вступили у лави волонтерів та надають підтримку тим, хто її потребує. Так, Даша Астаф'єва готує їжу для наших захисників, а Позитив влаштовує свята для дітей-переселенців.

У інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" Позитив поділився, що разом з однодумцями він заснував проект "Діти дітям". Артист каже, спочатку це була імповізована акція. Ідея пішла з одного закладу у Кам'янець-Подільскому, де мама Олексія також допомагає з їжею для біженців.

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Ми побачили як місцеві дітки приносили іграшки в цю кафешку для дітей, які навіть не встигли забрати свої іграшки з дому, які поїхали просто голі та босі. І ми подумали, що це дуже кльова ініціатива, для того, щоб діти дійсно відчували себе дітьми, – поділився музикант.

Позитив додав, що у Кам'янець-Подільскому місцеві зірки об'єднались в команду, яку назвали "Зірковий десант". Вони і створюють акції для дітей, де є психологічна допомога, де місцеві діти знайомляться з дітьми, які приїхали з гарячих точок.

До мене підійшов батько якоїсь дитини, він плаче і каже: "дякую вам за те, що я перший раз побачив посмішку своєї дитини за цей тиждень". І тоді розумієш, що це треба робити, бо цього не вистачає сім'ям, дітям, – додав співак.

Позитив ділиться, що за допомогою такого проекту, дітям хочуть показати, що життя не закінчується.

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Це майбутнє (діти, – Ред.). Цим маленьким людям відбудовувати країну, працювати, щось робити на благо країни. Тому звісно їх треба підтримувати. Вони всі – наша надія, – наголосив музикант.

Раніше ми писали, що режисер "Бонда" Кері Фукунага поїхав волонтерити у Краматорськ після ракетного удару.