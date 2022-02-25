Відкрийте очі: Злата Огнєвіч звинуватила російських зірок у дезінформації

Злата Огневич провела ніч в укритті / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

До росіян, які підтримують Путіна, вже звернулась Настя Каменських. Тепер і Злата Огнєвіч опублікувала в Мережі пост. У ньому артистка звинуватила російських зірок шоу-бізнесу у дезінформації.

Війна в Україні – це не фейк! Бомблять усю Україну! Почуйте нас! Ми сидимо в бомбосховищах/метро/підвалах вже другу добу. Розплющте очі. Почуйте правду! – написала Злата в сторіс.

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Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/stories/zlata.ognevich

Огнєвіч також написала, що артисти з Росії дезінформують своїх фанатів та шанувальників, пишуть, нібито Україна атакує сама себе.

Ми звертаємося до своїх фанатів, будь ласка, пишіть коментарі під публікаціями зірок із РФ про те, що вони мають допомогти зупинити війну, а не провокувати конфлікт, – написала виконавиця.

Багато світових зірок вже висловилися проти війни в Україні:

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Тим часом Ніколай Басков підтримав напад Росії на Україну.