Oxxxymiron дав благодійний концерт та зібрав 30 тис. доларів для українських біженців

Репер Oxxxymiron провів перший благодійний концерт на підтримку України / Фото: Instagram

Вчора у Стамбулі відбувся перший благодійний концерт репера Oxxxymiron під назвою Russians against war. Виступ транслювався у сервісі Twitch та на його каналі у YouTube. Реперу вдалося зібрати 30 тисяч доларів.

Весь прибуток від цього та наступних виступів він передасть до благодійної польської організації, яка допомагає дітям українських біженців.

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Під час концерту Oxxxymiron засудив російську агресію та закликав намагатися росіянам доносити правду.

Я впевнений, що ті люди, які за цю війну, насправді проти цієї війни. Просто вони впевнені, що йде "спецоперація", що бомбардують "виключно військові об'єкти". Так ось: цієї "спецоперації" не існує. Це війна! На жаль, у цій ілюзії, зокрема, живуть наші батьки, друзі наших батьків. І дуже важливо з ними про це говорити, бо, найімовірніше, вони не кровожерливі люди, але дивляться надто багато телевізор.

Раніше російський репер Face звинуватив Кремль та росіян у війні в Україні та вибачився перед українцями.

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