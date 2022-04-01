Ой, як невдобно получилось! Жерар Депардьє відкрито засудив "друга" Путіна за напад на Україну

Жерар Депардьє пожертвує гроші українцям / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Жерар Депардьє раніше заявляв про своє захоплення Путіним, а у 2013 році щей отримав громадянство РФ. Нині ж актор встав на бік правди - він виступає проти війни в Україні, хоч і називає її "братовбивчою".

Ба більше, кінозірка змінив думку і про Путіна. Депардьє назвав його правління "божевільним та неприйнятим", повідомляє Le Figaro.

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При цьому актор зауважив, що самі громадяни Росії нібито не несуть відповідальності за вчинки їхнього президента-агресора.

Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні безчинства своїх лідерів, таких як Володимир Путін, – палко висловився Жерар Депардьє.

Окрім того, артист повідомив, що пожертвує всі доходи від трьох запланованих на початку квітня виступів у Парижі, "українським жертвам трагічної братовбивчої війни".

Як Жерар Депардьє отримав паспорт РФ

Французький актор отримав російське громадянство у 2013 році. Паспорт йому вручав сам Володимир Путін у Сочі.

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Тоді він просив російське громадянство на знак протесту проти намірів тодішнього президента Франції Франсуа Олланда запровадити в країні 75% податок на найзаможніших громадян.



Актор був прописаний у квартирі свого друга, колишнього директора Держфільмофонду Миколи Бородачова у Саранську.

У 2015 році Україна внесла Жерара Депардьє до чорного списку, закривши йому в'їзд на п'ять років, зокрема через його висловлювання, в яких актор заперечував існування незалежної України і вважав, нашу країну частиною рф. Сам Депардьє не заперечував, що робив такі висловлювання і із задоволенням говорив про свої дружні стосунки з путіним.

Нагадаємо, раніше Роберт Де Ніро висловився про напад РФ на Україну, виступаючи перед студентами Кембриджського університету.

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