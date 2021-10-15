Паніка, радість і втрата заробітку: українські зірки по-різному пережили падіння соцмереж (відео)

Як зірки пережили падіння соцмереж / Фото: YouTube
Шестигодинний збій коштував власнику Facebook Марку Цукербергу мільярди доларів. Акції його компанії різко впали, а сам Марк опустився на п'яте місце в списку Forbes.
Тиша в соцмережах змусила запанікувати півсвіту активних інтернет-користувачів.
Я довго не розуміла, що сталося, я весь час перезавантажувала свій телефон, шукала вайфай, – говорить Ассія Ахат.
А ось чоловік співачки Маші Фокіної на час збою соцмереж взагалі запідозрив кохану в зраді після того, як не міг із нею зв'язатися.
Чоловік живе в Каліфорнії і ми спілкуємося по WhatsApp, і я трошки стрессанула, коли не змогла йому відповісти, де я. Тому що в Америці він працював, як не дивно, – каже співачка і додає, що в підсумку все вирішилося добре.
Та ще більше паніки серед інтернет-користувачів викликали чутки, що соцмережі зникли назавжди.
Я як уявила, що він (Інстаграм – ред.) зникне – мені стало сумно, адже у мене тут ви і майже все життя, – звернулася до своїх підписників акторка Наталка Денисенко.
Тим часом екс-учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова не панікувала, а наводила вдома порядок:
Я подумала: боже, нарешті у мене є час, щоб прибрати квартиру, скласти свої речі. Тому що завжди в такому режимі ти живеш, кудись біжиш, запізнюєшся.
Співачка і блогерка Анна Трінчер, у якої 1.7 мільйона підписників в Інстаграм, зізналася: такого стресу вона в житті не відчувала.
Здавалося, що зараз насувається зомбі-апокаліпсис і ми всі помремо. Це твій заробіток, твій бізнес, як далі жити... Здається, що це все закінчилося і ми більше ніколи не повернемося в ці соцмережі. Але потім просто я відпустила думку, відклала телефон, задумалася: ок, якщо не соцмережі, як мені проводити час в реальному світі..., – розповіла співачка.
Хто ще із зірок спокійно прожив ці шість годин без соцмереж, а хто позбувся заробітку на рекламі, дивіться в сюжеті:
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