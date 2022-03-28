Панін жорстко привітав із Днем театру Машкова та Пєвцова: Щоб до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська та Херсона!

Олексій Панін жорстко привітав акторів-рашистів із Днем театру / Фото: Instagram

Великою несподіванкою для багатьох стало те, що ще перші дні війни на бік України став російський актор Олексій Панін. Днями артист звернувся до росіян і пояснив їм, чому він не мовчить про війну .

Цього разу Панін записав відеозвернення до Дня театру, який щороку відзначають 27 березня.

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За словами актора, вперше для нього цей день став асоціюватися зі смертю, адже "путінські кати" розбомбили театр у Маріуполі, коли в ньому знаходилися сотні мирних жителів.

На відео Панін звернувся до своїх колег, які підтримали війни в Україні та вбивство мирного населення України.

Я хочу звернутися до моїх колег, таких як Володя Машков та Діма Співцов, тим, хто підтримує цю спеціальну операцію, яку у всьому світі називають війною! Я не знаю, скільки ви житимете і як, але я бажаю, щоб щоночі до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова та Херсона, стояли у вас перед очима і говорили одне єдине: "За що?". Я бажаю вам у це свято, щоб коли ви дивитися на своїх дітей, ви згадували тих діточок з України, яких діставали з-під завалів, – жорстко привітав колега-рашист Панін.

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Нагадаємо Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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