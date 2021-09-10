Параліч ми переступили: Девід Аксельрод про боротьбу Олени Мозгової з хворобою Лайма

Девід Аксельрод розповів про здоров'я Олени Мозгової / Фото: facebook.com/david.axelrod.singer, facebook.com/olenamozgova1

Останні кілька місяців Олена Мозгова лікувала наслідки хвороби та одного разу навіть шокувала розпухлою від уколів рукою. Продюсерка помітно схудла, але частину негативних наслідків вже зуміла подолати. Чоловік Олени Мозгової, Девід Аксельрод прокоментував її стан зараз.

У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Девід Аксельрод повідомив, що один з великих наслідків хвороби Лайма – параліч, але вони вже пройшли цей етап.

Оленка тримається молодцом! Тому що хвороба Лайма для України – це хвороба, для Штатів, для Америки – це розповсюджена, просто у неї є великий такий наслідок як параліч. Ми це перешагнули. Зараз просто вже лікуємо пост і дивимося що і як. Зараз ми на курсах антибіотиків, плюс там будуть знову у нас крапельниці, ну нормально, тримаємося, дякуємо… – сказав чоловік Олени Мозгової.

Інших подробиць про стан дружини Девід Аксельрод повідомляти не захотів.

Олена Мозгова після схуднення / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Сама ж продюсерка у кінці серпня розповіла, що її прекрасний зовнішній вигляд на фотографіях не означає, що з її здоров'ям все в порядку. Також Олена Мозгова попросила прихильників не давати їй рад і рекомендацій.

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