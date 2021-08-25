Дитину Вакарчуку народила 39-річна шатенка – ЗМІ (фото)

Стало известно, кто мать ребенка Святослава Вакарчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Матір'ю новонародженого первістка фронтмена групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука може бути виконавчий продюсер продакшена Radioactive Films 39-річна Євгенія Яцута.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило ТСН.

Відомо, що Яцута знімала кліп на пісню "Океану Ельзи" – "В небо жене" у травні.

Журналисты считают, что мать ребенка Святослава Вакарчука Евгения Яцута / facebook.com/yatsuta

Крім того, в тому ж місяці вона з'явилася на одному з публічних кінозаходів вагітною, а недавно намагалася через Facebook знайти няню для дітей (жінка також виховує дочку Софію від першого шлюбу).

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Також журналісти зазначають, що раніше можлива обраниця Вакарчука публікувала спогад з вінком на Івана Купала з підписом: "Мій вінок таки доплив до призначення".

Раніше з'явилася інформація, що у 46-річного лідера "Океану Ельзи" і колишнього народного депутата України Святослава Вакарчука народився син.

Нагадаємо, в червні цього року Святослав Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, з якою був разом понад 20 років. Вони почали зустрічатися ще в студентські роки і розлучилися по-доброму. Причину розриву Вакарчук не назвав, проте незабаром після цієї новини з'явилися чутки, ніби у артиста вже з'явилася інша жінка.