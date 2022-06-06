Пісня "Маріуполь", від якої волосся дибки – в РФ за допомогою Розенбаума винайдено новий вид пропаганди

"Шансоньє" Олександр Дадалі написав гидку пісню, яку для розкрутки подали як "новий хіт Розенбаума". / Фото: Колаж: Сьогодні

5 червня проти ночі в Андрія Макаревича стався когнітивний дисонанс. Причому він був такий сильний, що лідер "Машини часу" взяв телефон і набрав Олександра Розенбаума. Після чого зробив таку посаду в Фейсбук :

Фейки стають більш токсичними. Натрапив у мережі на пісню – А. Розенбаум, "Маріуполь". З перших рядків розумію – не він (Хоча співак дуже старається під нього.) Жахлива, бездарно написана агітка. Не витримав, зателефонував до Сашка. Його подиву не було меж.

Той самий пост Макаревича та коментарі місцевої інтелігенції з приводу Розенбаума та пісні "Маріуполь".

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Цікаво, що у Макаревича закриті коментарі для простих обивателів, тільки для друзів-товаришів. Тому там коментів небагато, натомість є відомі особи, які обговорюють новий вид російської пропаганди. Серед них, наприклад, Михайло Козирєв і Максим Леонідов .

Люди з кола Макаревича натякають, що Розенбаум останнім часом змінив риторику.

Про що пісня "Маріуполь", яку нібито співає Розенбаум

З огляду на те, що сам Олександр Розенбаум ще в березні підтримав так звану спецоперацію, здавалося б – чого ви сіпаєтеся, милі інтелігенти дикої країни? Все ж таки логічно.

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Але якщо послухати цю пісню, від неї волосся дибки – і вибух мозку (якщо, звичайно, він є). Чайник у Розенбаума, можливо, і протік, але не настільки ж?!

Це якесь виснаження російського шовінізму під соусом блатного шансону. І зараз воно активно поширюється у соцмережах.

Ми не ставимо це відео, тому що це у чистому вигляді розпалювання ненависті та ворожнечі. Опублікуємо лише кілька фрагментів пісеньки:



Маріуполь у руїнах біля моря,

Жере моє місто упокорених зграя.

Їм би здатися – залишитися живими,

Але вирішили, здохнувши, кусатися...



Ну і що? Ви кому довели?

Міста та людей роздерли.

Легіон сатаністів гордовитих -

Слиз героїв для вас незабутніх...



Жменя прикладів історія знала -

Скільки разів вас Москва обнуляла.

В Альбіоні сопіли і чекали,

Вас знову нам на зло розмножували.



І не бути ніколи Україні

Для Росії сестрою і близько.

Україна – завжди її донька,

І на цьому, запам'ятайте, точка…



Біснуватий яриться і гавкає -

Мама доньку додому забирає.

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Хто насправді автор та виконавець пісні

Власне, діють старі методи пропаганди, але під новим соусом. Зараз у РФ тренд такий: вони намагаються вульгарний бруд і жорстокість "оббілити" ім'ям талановитих творців. Нехай і в минулому, але Розенбаум таки поет. І, на щастя, як виявилося, на такі "висери" не здатний.

Якщо уважно поритися в інтернетах (що ми й зробили), виявляється, що цей витвір не має жодного стосунку до автора "Вальса-Бостон". Цю так звану пісню написав якийсь Олександр Дадалі – так званий шансонь із Таганрога, який живе у Кропоткіні на Кубані. Але чому він у своїй пісні називає Маріуполь "моє місто"?

Мабуть, тому, чому Росія вважає Україну своєю (цей "секрет півУшинелі" буде розкритий у постскриптумі)…

Як повідомляє сайт "Блатату" (ну, а хто ж ще писатиме про це диво-автора?), Олександру Дадалі 51 рік, він композитор, автор пісень та співак. Навчався на зооінженера (але ось чи доучився?). Музичну освіту здобув в армії у прискореному режимі (це помітно). Довгий час працював музикантом у ресторані. Шансоньє, як зазначено в його автобіографії, став, "вирішивши: а чим я гірший за інших?"

Справді! Просто подивіться на цю благородну фізіономію:

Олександр Дадалі – "шансоньє" з Таганрога, який раптом вирішив, що Маріуполь – його місто. Фото: blatata.com

Але і це ще не всі витівки "музичних пропагандистів". Співає цю пісню, написану в середині квітня, не автор, а якийсь Сергій Івненко – тому що його голос нагадує тембр Олександра Розенбаума . Отже, можна впарити халтуру і підписати відомим ім'ям.

P.S.

Загалом, все логічно: який народ – такі й пісні для нього. Ненависть, заздрість, злість, запарені на брехні, – у кожному рядку. Цими висівками їх годують. Цим вони харчуються. Звідси і прагнення забрати, зґвалтувати, убити… Але їхньою мовою це називається "порятунок".

Бог пробачить... Але це не так.