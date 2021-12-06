Петро Чорний назвав свій найбільший гонорар і зізнався, скільки заробляє у Новий рік

Петя Чорний розповив про гонорари / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

31 грудня о 20:00 стартує грандіозне шоу Новорічна Маска на каналі "Україна", в якому ми побачимо виступи улюблених масок із двох сезонів, а також абсолютно нових зимових героїв, серед яких буде головною новорічною ялинкою шоу.

Вітатиме українців зі святом зіркові гості шоу, серед яких співак Петя Чорний. На знімальному майданчику проекту він зізнався, скільки коштує його виступ у новорічну ніч, а також хтось із відомих особистостей заплатив йому найбільший гонорар за всю кар'єру.

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Багато артистів зустрічають Новий рік на сцені. І ні для кого не секрет, що вартість їхніх виступів цієї ночі значно збільшується. Але не має Заслуженого артиста України Петра Чорного.

Я не соромлюся цього сказати. Знаю, в інших літають суми 20, 25, 30 (тисяч доларів – Прим.ред.). Ні, у мене п'ятірочка (5 тисяч доларів, – Прим.ред.) коштує виступ, – розповів Петя Чорний за лаштунками святкового шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Гості шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артист розповів, що зазвичай перед новорічними святами гонорари інших співаків подвоюються, але Чорний намагається не зациклюватися на грошах, а відштовхується від людей та їх настрою.

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А ось свій найбільший гонорар – 50 тисяч доларів – суддя шоу "Співають усі!" отримав за виступ на весіллі володарки титулу "Міс Україна" Олександри Ніколаєнко з американським мільярдером Філом Раффіном у 2008 році.

Я там був хедлайнером, під "Білий бузок" Саша танцювала свій білий танець з Філом Раффіном. Весілля проходило у Флориді, Палм-Біч, палаці Mar-a-Lago. Це, звісно, була казка. Там уже покійний Джордж Майкл був, – зізнався гість масштабного шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна".

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня о 20:00 на каналі "Україна"!

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