Співачка MamaRika з сином на руках ледь втекла від окупантів під Києвом

MamaRika розповіла, як вона з сім'єю пережила місяць війни / Фото: instagram.com/mamarika_official

Вже місяць українці протистоять російським загарбникам, які намагаються зруйнувати нашу країну, та натомість отримують гарну відсіч від наших захисників. Місяць тому наше життя, цінності та бажання докорінно змінились. І ми всі об'єдналась заради перемоги над ворогами.

Сьогодні MamaRika вирішила розповісти власну історію, як вона разом з чоловіком та дитиною рятувались від обстрілів, залишивши свій будинок біля Гостомеля Київської області.

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MamaRika пригадала, як вночі 24 лютого їхню сім'ю розбудили потужні вибухи, від яких буквально задзвеніли вікна і весь будинок почало хитати. А на горизонті виднілось помаранчеве зарево.

Ми були настільки близько до гарячої точки, що періодично просто над нами пролітали ракети, наче у фільмі жахів. У такому режимі дикого страху ми прожили два дні, і на третю ніч після чергового вибуху, зібравши речі за 15 хвилин, залишили свій дім, – написала співачка.

Артистка додала, що на третій день війни вона з сином поїхала в Одесу до родичів, де ще було тихо. Там вони пробули кілька днів, після чого вирушили на молдовський кордон, де простояли в черзі понад 20 годин.

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Переходити буферну зону (на той час черга розсмокталася) мені довелося аж о 2 ночі пішки з величезним чемоданом та Кабачком у колясці. Уявіть собі: пусте поле без жодного ліхтаря, темінь і ні душі… Цей кілометр тривав вічність, – поділилась зірка.

Через п'ять днів MamaRika прилетіла з Румунії до Варшави, де її з Давидом зустріла мама. Водночас чоловік співачки, комік Сергій Середа залишився в Україні. За словами артистки, зараз у кожного свій фронт і тому по-іншому бути не могло.

MamaRika зауважила, що за кордоном її з сином привітно зустрічали волонтери, допомагали з речами, їжею і дитячими іграшками. Проте зірка зізнається, що вона часом відчуває на собі "синдром вцілілого" і досі рахує дні до повернення на Батьківщину та зустрічі з коханим.

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