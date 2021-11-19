Співачка Марина Круть: "З дитинства мрію створити настільки ж масштабну музику, як у Циммера та Вангеліса"

Марина Круть розповіла про трек для "Зломовчання", виступи в інших країнах та меланхолічність у піснях / Фото: пресслужба

10 грудня на OLL.TV відбудеться довгоочікувана прем'єра українсько-хорватського серіалу "Зломовчання" з Ксенією Мішиною в головній ролі. Її героїня – відома меценатка Ольга – одного разу дізнається про зникнення своєї племінниці, після чого кидає все та вирушає на її пошуки. Під час особистого розслідування вона з'ясовує, що за зникненням дівчини, як і багатьох інших молодих українок, стоїть міжнародна мафія, яка займається сексуальним рабством. А трафік дівчат пролягає через Хорватію та містечко, де мешкає Ольга зі своєю родиною, – Осієк.

Напередодні в мережі з'явився ролик до майбутньої прем'єри, який заінтригував своїми підтекстами. У відео кожному герою картини закриває рота хтось, що стоїть поруч. Примушуючи замовкнути, ще глибше заховати таємницю кожного з них. Саундтреком до кліпу виступила композиція відомої української співачки Марини Круть "Зломовчання". Перед тим, як взятися за створення цієї композиції, вона глибоко поринула в контекст серіалу, а також знайшла потрібний ритм і тональність, які максимально точно передають атмосферу фільму.

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В ексклюзивному інтерв'ю Марина поділилася думками про жіночу інтуїцію та внутрішнє чуття. як "Євробачення" стало частиною її особистої історії, відзначила сексуальність балканських ритмів та геніальність Ганса Циммера. А також розкрила фішку бандури та підкреслила, що створювати український продукт — це добре, але створювати саме якісний український продукт — ще краще.

Нещодавно ви повернулися із відпустки. Як проводить вільний час така творча людина?

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Я була біля моря. Але не люблю валятися на пляжі. Просто вода — це моя стихія, люблю бути поряд із нею. Щодня я складала нову пынсю і одразу ж записувала у форматі демо-версій. Ці композиції, можливо, з'являться у новому альбомі. Чесно кажучи, мені зараз не завадило б відпочити після такого "відпочинку".

Яку роль відіграв у вашому житті відбір на Євробачення?

Для більшості артистів він стає трампліном. Безумовно, це був цікавий та корисний досвід. У мене із цим відбором пов'язана дуже особиста історія. Після участі в ньому мені до Instagram прилетів комент на пост, якому на той момент було вже півтора роки. Це був пост із фотографією, на якій я разом із батьком. І у коменті жінка писала, що шукає свого брата. Зрештою виявилося, що її братом є саме мій батько! Він втратив зв'язок із родичами ще у 90-х. І завдяки міжнародній трансляції відбору на "Євробачення" ця жінка відшукала мене у соціальній мережі. Тож тепер у мене з'явився зв'язок із рідними, про яких я нічого не знала і які живуть в іншій країні.

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Марина Круть розповіла, як Нацвідбір на "Євробачення" змінив її життя / Фото: пресслужба

Електрогітару можна назвати фасадним інструментом року, а саксофон – джазу. А ось бандура ще минулого десятиліття асоціювалася виключно з народною музикою. Тепер цей інструмент став дедалі частіше з'являтися у зовсім інших жанрах музики. Наприклад, у ваших руках бандура набула вишуканого звучання в інді-музиці.

Бандура – це насамперед інструмент для етномузики. Так і лишиться. У наших співвітчизників з 2014 року величезна жага до українського. Багатьом нашим інді-артистам часто прилітають коментарі "Дякую за українське!". З одного боку, отримувати їх дуже приємно. Але з іншого — до них слід ставитися розважливо. Адже трапляється, що дякують за продукт просто тому, що він український, при цьому не зважаючи на його якість. Але попри те, що бандура нерозривно пов'язана з етно, вона з'являється в багатьох інших жанрах. І вона привносить у всі ці жанри щось несподіване та унікальне. Це прекрасно.

Ви багато виступали у Китаї, Канаді, у європейських країнах та на Близькому Сході. Як за кордоном сприймають бандуру?

Виступати із цим інструментом в інших країнах простіше, ніж в Україні. Тому що тамтешній слухач не має упереджень щодо бандури. Адже в нашій країні, як тільки ти з'являєшся на сцені з цим інструментом, багато хто відразу думає, що зараз буде нудна народна музика. Я борюся із цим стереотипом. В інших країнах цього упередження немає, вони бачать бандуру найчастіше вперше в житті і готові до будь-якого її звучання в будь-якому жанрі та стилі.

Марина Круть розповіла, як бандуру сприймають в інших країнах / Фото: прес-служба

Чому у вашій творчості так багато меланхолійних пісень?

Бо я сама така. Люблю посумувати. Хоча мої близькі не сказали б про мене таке: у житті я часто сміюся. Та й у новому альбомі буде багато динамічних танцювальних треків.

Чому народні пісні під бандуру — найчастіше меланхолійні?

Історія України переповнена потрясіннями та трагедіями, це відобразилося у народній музиці. Але водночас для бандури написано безліч веселих композицій. Адже кобзарі, мандруючи нашою землею, не лише співали просвітницькі пісні, а й розважали народ. Тож у їхній творчості було й багато позитивних творів.

Одна з найсвіжіших меланхолійних композицій під бандуру отримала назву "Зломовчання". Вона звучить у промо однойменного серіалу. Писати музику спеціально для відеоролика – це зовсім інший досвід, ніж створювати пісні для своїх альбомів?

Перед тим як розпочати роботу над цією піснею, я уважно прочитала всі доступні матеріали про серіал: синопсис, інтерв'ю із творцями. Над цією композицією ми працювали разом із продюсером Ігорем Тарнапольським. Найскладніша робота була саме над текстом до пісні, над ним ми працювали разом із Дашею Федоренко, вона допомогла адаптувати слова композиції до серіалу. Також створенням саундтреку займався саунд-продюсер Dima DredLock. До того ж дія розгортається на дивовижних Балканах (частина сюжету перенесена до мальовничого хорватського міста Осієк), які славляться своєю чудовою музикою. Її мотиви я вплела у свою пісню.

Марина Круть записала саундтрек для "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Яку атмосферу ви хотіли створити для глядача за допомогою цієї мелодії?

Я хотіла дати слухачеві можливість відчути наївність молодої жінки, яка піддається обману та маніпуляціям. За своєю природою жінки дуже інтуїтивні, у них добре розвинене внутрішнє чуття. Тому героїня "Зломовчання" чудово розуміє, що її втягують у фатальну історію. Однак вона все одно піддається і ступає на цей шлях. У пісні є слова: "Хто мене заманив на світло ліхтаря вночі", які говорять про жіночу інфантильність та довірливість. Також у цій композиції присутні низькі баси, які задають тональність сексуальних вібрацій.

Які у вас враження від співпраці із творцями серіалу "Зломовчання"?

У серіалі піднімаються дуже непрості теми сексуального рабства та сімейних хитросплетінь. Про це важливо говорити, щоб подібного зла поменшало у нашому світі. Мене вразив рівень постпродакшену серіалу. Все робиться на дуже гідному рівні. Також я захоплююсь виконавицею головної ролі Ксенією Мішиною. У неї просто містичний погляд і приголомшлива харизма.

Серіал "Зломовчання" вийде ексклюзивно на OLL.TV / Фото: пресслужба

У яких фільмах, на вашу думку, найофігенніші саундтреки?

Музика Ганса Циммера в "Дюні" (2021), композиції Вангеліса в "Тому, що біжить по лезу" (1982). Це музика, яку хочеться слухати після перегляду самих фільмів як самостійний твір. А потім переслуховувати. І ще переслуховувати. Особисто для мене найвищий ступінь крутості музики — це коли з нею хочеться прокидатися, засинати і проживати під її ритми кожну хвилину. Ну а повертаючись до Циммера та Вангеліса, – я з дитинства мрію про те, щоб створити настільки ж масштабну музику, як у цих маестро.

Автор: Антон Філатов

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan та Star Media) відбудеться 10 грудня 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

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