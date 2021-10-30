Напівоголена Надя Дорофєєва показала себе без макіяжу (фото)

Надя Дорофєєва позувала у спокійному образі для Vogue UA / Фото: Инстаграм

Українська виконавиця, яка нещодавно розповіла, як виявила у своїх грудях пухлину, опублікувала в Instagram свіжі знімки з фотосесії для листопадового випуску глянсового видання Vogue UA.

Для мене цей журнал як Греммі у світі музики! Завжди відчуваю фізичне задоволення, коли перегортаю його сторінки. Ще більше задоволення – побачити на цих сторінках нову себе, – підписала публікацію артистка.

Фото: Instagram

На кількох прикріплених фотографіях Дорофєєва з оновленим кольором волосся – вона недавно перефарбувалася в шатенку, позує в мінімалістичних образах: з натуральним макіяжем і злегка підкрученим волоссям.

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Люблю експериментувати, хоч мені це завжди складно дається. Але, коли потрапляю до рук професіоналів, віддаюся повністю, – заявила Надя.

Фото: Instagram

На деяких знімках чітко видно татуювання співачки – троянда на зовнішній стороні плеча та "браслет" у вигляді рослини на зап'ясті. Наряди виконавиці стилісти підібрали спокійні і зовсім не епатажні: обтягуюча блискуча сукня, чорні штани та подовжений топ з вирізом.

Фото: Instagram

Примітно, що всі знімки цієї серії чорно-білі, але в сторіз Дорофєєва оприлюднила також уривки бекстейджу, де видно кольорові варіанти фотографій. Тому, можливо, шанувальників порадують ще й додаткові фото співачки.

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