Письменниця Оксана Забужко пояснила, як розпізнати "хороших росіян" та чому їх не варто зараз шукати

Оксана Забужко радить поки що не шукати "хороших росіян" / Фото: pravda.com.ua, facebook.com/oksana.zabuzhko

У своїй публікації в Facebook Оксана Забужко зізналася, що серед її знайомих є росіяни, які не підтримують кривавий режим Путіна і виступають проти вторгнення РФ на територію України. Більше того, у Забужко є улюблені митці, які є росіянами.

Але шукати "хороших" Оксана не радить – час не підходящий. А ще, на думку Забужко, на пошуки йде занадто багато енергії, яку можна направити в інше русло. Забужко поділилася, що у 2015 році почула фразу, яка пізніше допомагала їй ідентифікувати адекватних росіян.

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"Ми всі співучасники" – фраза, яка куди точніша за "Чий Крим?" з тих пір служила для мене розпізнавальним маркером "хороших росіян": чи почувається співучасником, чи немає у світі винних (с)? Сьогодні таким критерієм "хорошості" має бути – побажання поразки своєї країни. Кому треба, з якихось причин, шукати "хороших росіян" – ось з цього й мірте, – пише Оксана.

При цьому сама Оксана не поспішає шукати таких людей та іншим не радить.

Будьмо розсудливіші й скупіші. Наразі, поки РФ іще не підписала акт капітуляції, "хороші росіяни" нам абсолютно ні до чого. Розумію, що це звучить цинічно, але сорьки, у нас війна, наше завдання – вижити й перемогти, і відповідно до цього й духовну гігієну собі організовувати треба, – пояснила Забужко.

Оксана Забужко – відома українська письменниця та поетеса, кандидатка філософських наук, наукова співробітниця та викладачка. У 1994 році вона отримала стипендію Фонду Фулбрайта і викладала у Гарвардському та Піттсбурзькому університетах. Твори письменниці перекладені більш ніж 20 мовами і випущені в Австрії, Болгарії, Італії, Ірані, Нідерландах, Німеччині, Польщі та інших країнах.

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Раніше Ігор Кондратюк висловився про "добрих росіян". Окрім цього, продюсерка Олена Мозгова впевнена, що серед опозиціонерів у Росії немає "хороших росіян".