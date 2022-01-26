Пітер Дінклейдж звинуватив Disney у лицемірстві та вибірковій прогресивності через ремейк "Білосніжки"

Пітер Дінклейдж розкритикував Disney / Фото: Getty Images

Не секрет, що зараз тривають підготовчі роботи перед стартом зйомок ремейку "Білосніжки". Як і багато інших, хіти минулих років будуть подані у дусі нової реальності. Тому на головну роль взяли латиноамериканську акторку Рейчел Зеглер. Саме вона реалізує роль принцеси. Але щодо гномів, є побоювання, що автори не зможуть відійти від стереотипів.

Обурюється новою кіноісторією знаменитий актор Пітер Дінклейдж, зірка "Ігри престолів". За його словами, у Disney дуже пишаються, що головну роль грає темношкіра актриса, але творці не думають про те, що і далі поширюють стереотипи про карликів. У новому подкасті WTF він заявив таке:

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Пітер Дінклейдж / Фото: https://www.1zoom.ru/

Ви певною мірою прогресивні, але ви все ще знімаєте цю грьобану відсталу історію про сім гномів, які живуть разом у печері. Відійдіть крок назад і подивіться, що ви робите. Це не має жодного сенсу для мене. Якщо ви розповідаєте історію про Білосніжку у найпрогресивнішому ключі, так робіть це для всіх.

Рейчел Зеглер / Фото: Getty Images

Вибірковість Disney бісить актора, оскільки, на його думку, студія хоче зробити ремейк без стереотипів Але з іншого боку ризикує зайнятися стереотипною репрезентацією маленьких людей.

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Якого хріна? Чи всі мої зусилля, спрямовані на боротьбу з цією проблемою, були марними? Схоже, я недостатньо голосно говорив,

- додав він.

Після критики актора у компанії повідомили, що прикладуть усі зусилля, щоб не допустити такого промаху. Вони будуть працювати з консультантами з культури, щоб покращити фільм.

Щоб уникнути посилення стереотипів з оригінального анімаційного фільму, ми застосовуємо інший підхід до цих семи персонажів та консультуємося з членами спільноти карликів,

– поділився представник Disney.

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мультфільм "Білосніжка та сім гномів" / скріншот

Чи вдасться це зробити компанії, чи ні, ми дізнаємося після прем'єри.

Нагадаємо, Пітер Дінклейдж страждає від ахондроплазії, одного з різновидів карликовості. Він завжди в інтерв'ю та творчості виступав проти стереотипів про людей зі схожим діагнозом.

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