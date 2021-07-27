Плачу ночами: Даша Квіткова поділилася складнощами материнства і розповіла, з чим їй важче справлятися

Даша Квіткова після народження первістка зізналася, що плаче ночами від втоми / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова активно веде свій профіль в Instagram. Вона детально розповідала своїм фоловерам про пологи, а тепер ділиться історіями про будні мами.
Напередодні у Квіткової поцікавилися про її моральний стан після народження сина. Дружина Нікіти Добриніна зізналася, що їй складно, але вона знаходить в собі сили.
Психи є звичайно, я і плачу іноді ночами. Просто від втоми. Але потім я себе збираю, тому що розумію, що синочку не легше, – поділилася з підписниками Даша.
При цьому вона з кожним новим днем почувається "наповненою", а втома завжди зникає.
Лев Добринін з'явився на світ 13 липня о 09:51 ранку. Пологи Даші Квіткової тривали більше шести годин, але перед цим вона навіть встигла зробити укладку.
Нікіта Добринін і Даша Квіткова розписалася у травні 2020 року, а урочиста весільна церемонія пройшла 12 серпня. На весілля молодята запросили своїх рідних, друзів і колег.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":
Раніше ми згадували зворушливу історію любові Даші Квіткової та Нікіти Добриніна.
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