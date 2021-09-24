Sonya Kay страждала від депресії, яка почалася після смерті батька / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

У минулому році племінниця Софії Ротару Sonya Kay втратила батька. Він повинен був вести Соню до вівтаря – у співачки було заплановане весілля. Однак смерть тата змінила плани дівчини.

Втрата близької людини відбилася на житті Соні – на особистому і на творчості. За словами Sonya Kay, у неї була важка депресія, з якою їй допомогли впоратися найрідніші.

В мене був страшенно тяжкий рік, тому що помер мій батько і після того все якось пішло шкереберть. Пройшла через глибоку депресію, чого ніколи в житті не побажаю навіть ворогу своєму. І слава богу, що була моя мама і мій чоловік поруч зі мною, тому що якщо б їх не було поруч, я не знаю, що б було, – зізналася Соня в коментарі "Зірковому шляху".

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Батька співачки – Сергія Хлябича – поховали в рідних Чернівцях. На похороні була присутня Софія Ротару.

Sonya Kay з батьками і Софією Ротару / Фото: Instagram

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Крім втрати батька, Sonya Kay довелося переживати і через свою маму – жінка у важкій формі перехворіла на COVID-19.

Весілля Соні все ж відбулося: племінниця Ротару та її обранець Олег Петров провели цей день у київському готелі Fairmont, звідки відкрився вид на Дніпро і набережну. Сама Софія Ротару теж, звичайно ж, була на святі.

Sonya Kay розповіла подробиці про смерть батька:

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