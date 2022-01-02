По очах все видно: Олена Зеленська показала новорічне фото зі стомленим президентом

Зеленські опублікували спільну новорічну світлину / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
На знімку, опублікованому в Instagram-профілі першої леді, подружжя обіймається на тлі засніженого дерева. Олена Зеленська стоїть позаду президента, одягнена у класичне бежеве пальто та білий светр.
Володимир Зеленський, у схожому чорному пальті, ніжно тримає дружину за руки та усміхається.
В описі до світлини пара побажала всім здоров'я, щастя та добра:
У новому 2022-му щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров’я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!
А ось у коментарях деякі фоловери висловили занепокоєння – президент України здався їм сумним і втомленим:
- "По очах видно, як людина за***лася..."
Інші не пропустили нагоди знову пожартувати про скумбрію та армію:
- "В армію проводжає".
- "Твоє обличчя, коли поїв скумбрії".
- "Скумбрія по 8 та м'ясо по 20".
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