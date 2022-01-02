По очах все видно: Олена Зеленська показала новорічне фото зі стомленим президентом

Зеленські опублікували спільну новорічну світлину / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На знімку, опублікованому в Instagram-профілі першої леді, подружжя обіймається на тлі засніженого дерева. Олена Зеленська стоїть позаду президента, одягнена у класичне бежеве пальто та білий светр.

Володимир Зеленський, у схожому чорному пальті, ніжно тримає дружину за руки та усміхається.

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Зеленські привітали українців із новим роком / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В описі до світлини пара побажала всім здоров'я, щастя та добра:

У новому 2022-му щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров’я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!

А ось у коментарях деякі фоловери висловили занепокоєння – президент України здався їм сумним і втомленим:

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"По очах видно, як людина за***лася..."

Скріншот: instagram.com/olenazelenska_official

Інші не пропустили нагоди знову пожартувати про скумбрію та армію:

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"В армію проводжає".

Скріншот: instagram.com/olenazelenska_official

"Твоє обличчя, коли поїв скумбрії".

"Скумбрія по 8 та м'ясо по 20".

Скріншот: instagram.com/olenazelenska_official

Раніше ми згадували ТОП-10 найкрасивіших образів Олени Зеленської в 2021 році.