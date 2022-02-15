Переможе здоровий глузд: українські зірки звернулися до людей у зв'язку із ситуацією в країні

Українькі зірки звернулися до людей / Фото: пресслужба

У мережі активно обговорюють виїзд публічних персон із країни й більшість таке зовсім не схвалює. А що про це думають зірки – дізналися ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Григорій Герман та Ірина Хоменко.

Більшість артистів діляться постами у соціальних мережах, де розповідають про майбутні концерти та виступи, проте, чи вдається їм насправді зберігати спокій у важкі для країни часи та продовжувати займатися своєю справою?

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Сергій Бабкін / Фото: пресслужба

Багато людей нервують, але не варто впадати в паніку! Ми з сім'єю і надалі продовжуємо жити у Харкові – нікуди не тікаємо! Днями ж заплановані зйомки у Києві,

– коментує учасник грандіозного шоу "Ігри талантів" Сергій Бабкін.

Актриса Ольга Сумська натрапила на запитання про виїзд із Києва на вокзалі. Проте зірка запевняє – переїздів вони із родиною не планують.

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Ольга Сумська / Фото: пресслужба

Так, я записую відео з поїзда, тому що їду грати виставу. Артисти іноді просто живуть у поїздах, автобусах чи літаках, тому все добре! Не панікуймо, а краще віритимемо в найкраще! Переможе здоровий глузд!

– звернулася до глядачів каналу "Україна" акторка Ольга Сумська.

У постійній роботі та репетиціях перебувають співак Gena VITER та лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", музикант Сергій Танчинець. Артисти продовжують ретельну підготовку до майбутніх концертів та зустрічей зі своїми шанувальниками.

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Заспокоює глядачів і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя:

Тарас Тополя / Фото: прес-служба

Група "Антитіла" зараз у Києві, де продовжує займатися своїми справами. Не панікуємо! Найближчим часом інформуватимемо всіх про вступ до територіальної оборони і як це краще зробити покроково. А також ми самі вступаємо до лав територіальної оборони, – коментує артист. – Я б радив усім тримати спокійними серце та мозок і реагувати за ситуацією, об'єднуючись, гуртуючись навколо нашої єдиної, неподільної та сильної країни!

Приєднався до звернень зіркових колег і відомий співак Позитив:

Позитив / Фото: пресслужба

Трохи позитиву від Позитива! Слухайте, ніхто не відніме у нас можливість творити й ставати сильнішим перед будь-якою небезпекою! Тож давайте підтримувати один одного та зберігати спокій! Любов переможе!

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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