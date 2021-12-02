Чому Артем Пивоваров вибирає для пісень французькі назвb. Ми дізналися причину

Артем Пивоваров розповів, чому дає своїм пісням французькі назви / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сьогодні" поцікавилися у Артема Пивоварова, який пояснив, чому випускає дві версії однієї пісні, чому його пісні отримали французькі назви.

Пам'ятаєте, як у дитинстві, через незнання англійської, всі ми співали закордонні хіти "вигаданою" мовою? Здається, Артем вирішив використати цю фішку під час написання своїх хітів!

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Щоб відповісти на це запитання, я маю повернутися до витоків, а точніше – до моменту створення композицій. Коли я пишу пісню, спочатку народжується музика, вокальна мелодія, яку я співаю неіснуючою мовою. Якоїсь миті я впіймав себе на думці, що слово, яке я співаю, схоже на "дежавю" . Так само сталося з "Рандеву" і з новою композицією під назвою "Міраж". Сказати, що це чітка стратегія я не можу. Але й не можу не відзначити, що присутня певна концепція, якої я дотримуюсь, і є певна хронологія випусків композицій, – пояснює Артем.

Чому пісні Артема Пивоварова мають французьку назву / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Крім цього, Артем відповів, що у нього завжди є план випуску композицій, і деякі пісні ще не побачили світ.

Я як людина, яка створює музику, як продюсер – і свого проєкту, та інших, у яких я беру участь як автор та санудпродюсер – зважую кожен крок, у мене досить багато пісень лежать і чекають на свою чергу. Тому в цьому випадку я виступаю стратегом, який випускає композиції у тій чи іншій черговості та послідовності, – розповів Артем Пивоваров.

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