Чому донька та друзі Куравльова не прийшли на похорон актора

Чому на похороні Леоніда Куравльова було мало людей / Фото: Instagram
Син та онук радянського актора сказали зворушливі мови. А ось дочка Катерина не прийшла на похорон батька.
Як пише kp.ru причиною відсутності дочки Куравльова стала хвороба . До слова, у ЗМІ нещодавно з'являлася інформація, що Леонід В'ячеславович не ладив із донькою і не хотів із нею спілкуватися. Син актора все заперечує.
Багато хто звернув увагу, що зірки не прийшли на прощання з актором Леонідом Куравльовим. Як пояснив друг радянського актора Нікас Сафронов, це тому що не було точної інформації про час та місце похорону.
Я намагався додзвонитися до родичів Леоніда В'ячеславовича, щоби уточнити інформацію, але не зміг: на мої дзвінки ніхто не відповідав. Думаю, що не тільки я, багато хто опинився в такій же ситуації, – сказав художник у коментарі "Собєсєдніку".
Нагадаємо, останні півроку життя зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію" та "Афоня" провів у приватному закладі для людей похилого віку . Після смерті дружини у 2012 році актор закрився в собі та не хотів ні з ким спілкуватися. З кожним роком ситуація посилювалася. Дочка та син Куравльова за рекомендацією лікарів оформили батька до будинку для людей похилого віку.