Чому Катя Сільченко розлучилася з чоловіком – дизайнерка вперше назвала причину

Катя Сільченко вперше розповіла про розлучення із чоловіком / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Сільченко в одному з інтерв'ю зізналася, що більше не разом із чоловіком але причину розлучення не стала називати. Через рік дизайнерка наважилася докладніше розповісти про розлучення з бізнесменом.

Стався COVID-19 . Ми жили у різних країнах. На той момент, на жаль, Крим ампутували, і йому через роботу не вдалося приїхати. А я, можливо, теж могла зірватися, взяти дитину під пахву, якось домовитися на кордоні і все ж таки поїхати туди. Але я цього також не зробила. І ми одне до одного не приїхали. Є історії COVID-19, коли люди були в одній квартирі та не витримали. У нас вийшло так, що ми просто були в різних країнах і не зустрілися, – розповіла дизайнерка в програмі "Світське життя".

Катя Сільченко та Камо Багдасарян / Фото: instagram.com/katyasilchenko

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Катя зазначила, вони з колишнім чоловіком розійшлися друзями.

Це історія світлого смутку, тому що я завжди дзвоню і кажу: "Ти ж знаєш, що я в тебе є? У тебе немає батьків. У тебе є я, старша дочка від першого шлюбу та Саті. за тебе заміж". Коли трапився надломчик, я не змогла його склеїти, – поділилася дизайнерка.

Нагадаємо, Катя Сільченко та Камо Багдасарян одружилася у 2014 році після чотирьох років стосунків. У 2015 році у них народилася дочка Саті.

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