Чому Лобода поїхала до РФ і до чого тут Тіна Кароль: Поліна Неня прокоментувала скандальний пост

Поліна Неня прокоментувала скандал із Тіною Кароль та Світланою Лободою / Фото: Колаж: Сьогодні

Черговий скандал в українському шоу-бізнесі спалахнув після того, як світська левиця Поліна Неня зробила у своєму Instagram неоднозначну заяву у бік Тіни Кароль.

Як розповіла Поліна Неня, її обурило те, що Тіна Кароль привселюдно розкритикувала Світлану Лободу за її повернення до України.

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Я не розумію, навіщо зараз знецінювати своїх колег. Я вважаю що це був страшенно невідповідний час. Коли країни йде війна, важлива консолідація і на культурному фронті. Якщо причепитися і ритися в біографії 90% артистів, все одно є щось пов'язане з поїздками з виступами якихось людей за кордоном, – заявила Неня.

Головне посилання публікації, за словами видавниці, було в тому, щоб українські зірки припинили розпалювати війну між собою.

Якщо люди хочуть, щоб українські артисти залишалися українцями і закликали свою мільйонну аудиторію наслідувати свій приклад, то навіщо тоді обливати їх хейтом. По-перше, не так багато і зірок повертається назад. А по-друге, якщо люди справді повернулися та сказали, я особисто підтримую. Якщо ми самі цього просимо, чому ми не можемо це поважати? – заявила Неня.

Тіна Кароль висловилася на адресу Світлани Лободи

Чому Лобода поїхала до Росії?

Наразі вся критика у бік Світлани Лободи ґрунтується на тому, що співачка після 2014 року працювала на території РФ.

Однак Поліна Неня стверджує, що Україну виконавиця покинула не просто так.

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Як Лобода поїхала? Коли почали літати над її домом гелікоптери та знімати. Це було явно проплачено та навмисне. Вона не просто так взяла та поїхала, і взагалі не збиралася цього робити. Але очевидно було інше, що почалося масове "миття" у ЗМІ та фіналом стало те, що влаштовувалися умисні зриви концертів, – розповіла видавниця.

За словами Нені Лобода, не просто так залишила Україну. / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Я точно знаю, що людина виїхала з країни не просто так, все було зроблено для цього. Навіть зараз мало хто прямо заявив про те, що Лобода "лукаво повернулася". Лише одна артистка це зробила. Значить одній артистці більше за всіх не подобається. Логічно виходить так, – заявила Неня.

До чого інші артисти?

Саме про цей терор написала у публікації Неня. При цьому світська левиця не готова заявити, що за цим стоїть саме Тіна Кароль.

У своїй публікації Неня також згадала інших артистів: Олю Полякову, Дмитра Монатика, Віру Брежнєву, Джамалу, Потапа, Аліну Паш, Машу Єфросинину та Івана Дорна.

У коментарях під публікацією багато користувачів вирішили, що таким чином світська левиця натякнула на те, що їм перейшла дорогу Тіна Кароль.

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Я згадала їх, бо й у їхній бік зараз багато хейту. Цей пост загалом у тому, що: " Друзі, вистачить лити на своїх " . Я прочитала безліч критики на адресу Монатика за те, що він поїхав із концертами. На адресу Маші Єфросініної – за те, що вона російськомовна. І так далі. Потрібно розуміти, коли ми з'їдаємо один одного в рідній країні – ми є легким видобуванням для нашого ворога, – поділилася Неня.

Неня згадала у пості Монатика та Єфросинину

Також, як каже видавниця, зараз варто дати шанс таким артистам, як Лобода та Віра Брежнєва, які виступали у РФ, допомагати рідній країні. На думку Нені, у них також є своя багатомільйонна аудиторія та можливість принести гроші для України.

Вихід із цієї конфліктної ситуації, вважає видавниця, полягає в тому, щоб об'єднати свої зусилля та залишити осторонь конфлікти.

Я з великою повагою ставлюся і до творчості Тіни Кароль, і до творчості Світлани Лободи. Вважаю, що такі сильні жінки мають бути прикладом мудрості, – зазначила Неня.

Сайт "Сьогодні" звернувся до інших артистів, яких у своєму посту згадала Неня. Проте вони вирішили утриматися від коментарів. Всі, окрім Лободи. Під постом співачка подякувала Нені за підтримку та сміливість.

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