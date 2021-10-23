Чому на зйомках фільму з Болдвіном трапилася трагедія. Розповідають експерти зі зброї

Експерти по зброї прокоментували трагедію на зйомках фільму з Алек Болдуін / Фото: Скріншот з YouTube, Santa Fe New Mexican
У штаті Нью-Мексико знімали вестерн з Алеком Болдвіном в головній ролі. Під час зйомок сцени перестрілки Болдвін випадково вистрілив у членів знімальної групи. Операторка Галина Гатчинс – поранена в живіт. Її доправили на вертольоті до лікарні, та врятувати не змогли. В плече також був поранений 48-річний режисер, Джоуел Соулз. Його госпіталізували. Та через кілька годин виписали.
Розслідування залишається відкритим. Жодних звинувачень не висунуто. Свідків продовжують опитувати детективи.
Чи були кулі справжніми, чи це порох в холостих патронах, які використовують для кіно, міг викинути осколки? Саме ця деталь дуже важлива для слідства. У американських експертів, які консультують під час зйомок для вестернів, своя версія того, що сталося.
Вогнепальна зброя – справжня. Несправжні – боєприпаси, патрони, якими заряджають. У ній є куля. Я думаю, ось що сталося: люди або не перевірили зброю, або не перевірили боєприпаси, якими зарядили – пояснює експерт зі зброї Білл Девіс.
Те, що можуть задіяти справжню зброю, підтверджує й оператор Скотт Бейкер. Він співпрацював з Галиною на зйомках декількох проєктів. Скотт ексклюзивно журналістам "Сьогодні" розповів, коли почув, що сталося на зйомках фільму "Іржа" – відразу написав Галині, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Але вона мовчала.
І потім я побачив, що загинув кінооператор. Я дізнався, що це вона. Тоді я написав пост у соцмережі, багато людей почали писати, що знали її. Її дуже добре знали у сфері кіно. Хто знав її, любив її і любив з нею працювати. І це величезна трагедія, але її можна було уникнути, – зазначив Скотт Бейкер.
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- Якою була убита Болдвіном Галина Гатчинс. Ми дізналися у її викладача.
- Алек Болдвін вперше прокоментував трагедію на зйомках.