Учасниця Дитячого Євробачення від України почала вчитися вдома ще до пандемії – у чому причина

Олена Усенко, яка представляє Україну на Дитячому Євробаченні, навчається вдома - співачка назвала причину / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот, instagram.com/ellen_usenko
Олена Усенко зараз посилено готується представляти Україну на вокальному конкурсі у Парижі. В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" вона розповіла, що весь свій час присвячує урокам співу та освоєнню музичних інструментів. Але про звичайні заняття з шкільних предметів не забуває, у цьому вона також старається досягти успіху.
Я намагаюся поєднувати. Зараз проходжу за один рік два класи – восьмий та дев'ятий, це вдвічі більше роботи, ніж зазвичай. Навчаюся у дистанційній школі, там майже немає контакту з учителями, – каже переможниця Нацвідбору.
Виявилося, що Олена вже давно навчається не у звичайній школі, а дистанційно. Це пов'язано з її творчою діяльністю, адже співати вона почала ще у дитинстві, а в перше вийшла на сцену у сім років.
Я навчаюсь там із шостого класу, бо тоді дуже поглиблено почала займатися творчістю. Важко було б поєднувати вокал із уроками у звичайній школі, – ділиться Усенко.
З викладачами їй вдається зберігати добрі стосунки, тому вони з розумінням ставляться до її зайнятості.
Читайте також:
- Учасниця Дитячого Євробачення від України забула слова на сцені: Сказала мамі, що ніколи не співатиму.
- Дитяче Євробачення 2021: Україну на конкурсі буде представляти Олена Усенко.