Режисер Тимур Бекмамбетов, який підтримав Україну, з дружиною покинули Росію – ЗМІ

З'явилася інформація про переїзд пари / Фото: Інстаграм Наталі Фішман-Бекмамбетової

Нагадаємо, після напади російських окупантів на Україну багато публічних людей РФ поїхали за кордон нібито у "відпустку". Потім з'явилася інформація, що зірок, що поїхали, можуть не пустити назад. Щоправда, навіть після цього список тих, хто виїхав, тільки зростає. І сьогодні стало відомо про те, що Тимур Бекмамбетов із дружиною покинули Росію.

Зазначимо, що раніше творець "Нічної варти", "Ялинок" в інтерв'ю для американського видання Deadline категорично засудив війну в Україні. Тепер же ряд Телеграм-каналів повідомляють, що Тимур Бекмамбетов із Наталією Фішман-Бекмамбетовою виїхали з Росії і зараз перебувають в Ізраїлі. За їхньою інформацією, Бекмамбетов готується до зйомок документального фільму, де проаналізує наслідки божевілля російської влади в Україні на цифровому світі.

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Стосовно їхнього виїзду був коментар прессекретаря дружини режисера (Наталія Фішман-Бекмамбетова — помічник президента Татарстану, член Громадської палати РФ) для "Татар-інформ":

Наталія Львівна з 20 лютого перебуває у плановій відпустці за станом здоров'я, яка була заздалегідь узгоджена ще на початку січня. Вона на лікуванні в Ізраїлі.

Пізніше сама Фішман-Бекмамбетова підтвердила, що у відпустці з 20 лютого.

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Багато користувачів в Мережі хейтять пару за те, що вони поїхали з РФ, але в ТГ-каналі Героїня Татлера чутки про еміграцію коментують так:

Ця подружня пара може дозволити собі комфортний переїзд. Але не тому, що Наталія пилила бюджети, а тому, що Тимур — міжнародний режисер, у якого все окей не лише в Росії і не лише завдяки держдотаціям на кіно. Чому ті, хто сичить про від'їзд тих чи інших, не допускають, що нинішня ситуація стала вододілом для якихось людей? Вони, може, й раніше були не в захваті, але слідували теорії малих справ, облаштовуючи набережну в Казані, але тепер їм стало нестерпно.

Чи буде офіційний коментар від пари з приводу того – відпустка це чи еміграція – поки що невідомо.

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Також ми нагадуємо, що в Росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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