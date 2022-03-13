Підтримує Україну та готується до Ігор нескорених: у Мережу потрапило мотивуюче відео з принцом Гаррі

Принц Гаррі готується до довгоочікуваного заходу / Фото: Twitter, скріншот

Ні для кого не секрет, що герцоги Сассекські (як і інші члени британської королівської сім'ї) активно виступають проти війни в Україні, яку ось уже 18-й день веде Росія. Зараз кожна новина, в якій є хоча б крихітка позитиву, – те, що не можна пропустити, адже зараз у позитивному настрої багато в чому запорука виживання. І сьогодні у всіх на вустах нове відео з принцом Гаррі.

Нагадаємо, з 16 по 22 квітня у Гаазі (Нідерланди) пройдуть Invictus Games. Напередодні старту 37-річний герцог Сассекський поспілкувався з членами збірної Нідерландів у прикольному кліпі, опублікованому в Twitter.

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принц Гаррі на зустрічі з членами збірної Нідерландів

Так, принц у ролику поспілкувався зі спортсменами і навіть попрактикував свою голландську, щоб підготуватися до проведення Invictus Games цього року в їхній рідній країні. У відео ви побачите, як принц намагається вимовити складні слова голландською, а потім змінює свій лук і перевдягається в яскраво-жовтогарячий – національний колір Нідерландів.

Скріншот відео

Підпис до відео свідчить таке:

Принц Гаррі, герцог Сассекський, готується до поїздки до Нідерландів з уроками голландської. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість надати йому теплий прийом у Гаазі. Готуючись до Ігор, ми думаємо про збірну України, а також про їхніх друзів та сім'ю. #InvictusGames

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Нагадаємо, цього року Invictus Games пройдуть у Гаазі з 16 по 22 квітня. Спочатку Ігри повинні були відбутися 2020 року, але були перенесені на 2021 через COVID-19 і в кінцевому підсумку перенесені на 2022 рік. Також захід раніше проводились у Лондоні 2014 року, Орландо – 2016 року, Торонто – 2017 року та Сіднеї – 2018 року. Наступного разу вони пройдуть у Дюсельдорфі, Німеччина, 2023 року.

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