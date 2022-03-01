Тих, хто підтримує Путіна, треба знати в обличчя: актор зі "Стиляг" впевнений, що армія РФ завершує "геноцид російського народу"

Антон Шагін вірить в путінську пропаганду / Фото: скріншот

Співачка Наташа Корольова мовчить про напад Росії на Україну. А актор Антон Шагін, якого ви знаєте з фільму "Стиляги", пише таку дурню в інстаграм, яка просто не вкладається в голові. І ми вважаємо, про антиукраїнську позицію цього актора ви повинні знати.

Він, як і Микола Басков і Курбан Омаров, впевнений, що Путін "рятує росіян від геноциду в Україні", законну владу називає Київським режимом (відчувається риторика Путіна), вірить, що "ця військова операція спрямована не на мирне населення України".

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Так, Антоне, відкрий будь-які новини, не пропагандистського російського ТБ: світові видання, інстаграм, поспілкуйся з колегами по цеху, і побачиш, що все те, що ти написав в інстаграм – повне марення, за яке має бути соромно.

скріншот з інстаграм Антона Шагіна

І так, українці пам'ятають усе й ніколи цього не пробачать!

Тим часом, всі адекватні люди виступають проти путінського вторгнення в Україну.